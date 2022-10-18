Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kahvaltıda özel gereksinimli öğrencilerle buluştu.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kahvaltıda özel gereksinimli öğrencilerle buluştu.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin yemek salonunda özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte kahvaltı yapan Rektör Savaş, her bir öğrencinin sorunlarını da dinlerken sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada ise, “Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kampüsümüzü düzenlemeye devam edeceğiz. Değerli fikirleriyle katkı sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.