Uşak Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Savaş, mesajında; “29 Ekim 1923, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir. Nice zorluğun üstesinden gelmiş, nice saldırıyı göğüslemiş, nice oyunu bozmuş bir millet olarak, yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık ve müreffeh olacağına yürekten inanıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.