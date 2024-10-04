SUBÜ Konuşmaları’nda 8’inci sezon Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın konuşmacı olarak katıldığı ’Rektör’le Yeni Döneme Dair’ başlıklı söyleşiyle başladı. Öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonunu kolaylaştırdığını vurgulayan Sarıbıyık, proje kültürünün gelişmesi için de destek olduklarını söyledi.

SUBÜ Konuşmaları’nda 8’inci sezon Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın konuşmacı olarak katıldığı ’Rektör’le Yeni Döneme Dair’ başlıklı söyleşiyle başladı. Moderatörlüğünü SUBÜ İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi İlknur Çakar’ın üstlendiği söyleşide; 2024-2025 Akademik Yılı’ndan beklentiler, öğrenci projelerinin önemi ve sosyal alandaki etkileşimlerin kariyere etkisi gibi konular konuşuldu. Yayının tamamı üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den istenildiği zaman izlenebiliyor.

SUBÜ Konuşmaları sayesinde öğrencilerin alanında yetkin insanlarla hem online hem de fiilen buluştuğunu kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı sağlamak adına böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu programları aynı zamanda ‘Akademik Çalışmalar I’ ve ‘Akademik Çalışmalar II’ adıyla ders olarak tanımladık. Derslerin her biri 2 krediye sahip. Fakat öğrencilerimiz iki dersi de alırsa 5 kredi oluyor. Yani 2+2’nin 5 ettiği bir sonuç ortaya çıkıyor. Kendilerini geliştirmek için bu programa katılan öğrencilerimizi çok kıymetli buluyoruz” dedi.

“Proje kültürünü önemsiyoruz”

Birçok firma ile yaptıkları protokollerin öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonunu kolaylaştırdığını belirten Rektör Sarıbıyık, “Bunun yanı sıra mezun olduklarında iş bulma garantisi de sağlıyoruz. Bazı okullarımızda öğrencilerimizin iş teklifi alma oranları yüzde 90’a ulaşıyor. Öğrencilerimizin aldıkları ayrıcalıklı eğitimler neticesinde, nitelikli insanları iş dünyasına kazandırıyoruz. Tüm bunların yanı sıra öğrencilerimizin proje kültürlerini geliştirmeleri için de onlara destek sağlıyoruz. TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B öğrenci proje programları açıldı. Öğrencilerimizin bu projelere başvurmasını önemsiyoruz. Her öğrencimiz bu projelere başvurabilir. Bu projeyi başarı ile gerçekleştiren öğrencilerimizin sosyal transkriptlerine de bunları işliyoruz. Öğrencilerimizin ayrıca sosyal faaliyetlerde de yer almalarını ve aktif bir öğrencilik hayatı geçirmelerini muhakkak öneriyorum. Allah’ın yarattığı her insanın mutlaka bir yeteneği vardır. Bu yeteneğin farkına varmak için sosyal çalışmalara önem vermeliyiz” diye konuştu.

“Lisansüstü çalışmaları destekliyoruz”

Öğrencilere bütünleşik yüksek lisans ve doktora yapma imkânı sağladıkları bilgisini veren Rektör Sarıbıyık, “Bütünleşik yüksek lisans programı sayesinde lisans eğitiminin 3’üncü sınıfını 4 üzerinden en az ‘3.0’ genel not ortalaması ile tamamlayan lisans öğrencilerimiz yüksek lisans başvurusu yapabiliyor. Böylelikle 5 yılda yüksek lisans mezunu olunabiliyor. Zamanın çok önemli olduğu günümüzde bu büyük kolaylığı öğrencilerimize sunuyoruz. Lisans düzeyinde 4 üzerinden en az ‘3.0’ genel not ortalaması ile mezun olan ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’nın (ALES) ilgili puan türünde en az 80 alan öğrenciler ise doktora programlarına başvuruda bulunabiliyorlar. Bu imkanlar ile alanında yetkin ve başarılı öğrencilerin akademik çalışmalarını destekliyor ve önlerinin açılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.