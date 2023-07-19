SUBÜ’de ‘Fikir Sofrası’ teması altında ‘Rektör-Akademisyen Buluşmaları’ düzenlendi. Buluşmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “SUBÜ ortak akıl ile işleyen bir üniversite olarak gelişimini sürdürecek” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) ‘Fikir Sofrası’ teması altında istişare mekanizmalarının etkin bir şekilde çalıştırılması, akademisyenlerin talep ve isteklerinin doğrudan alınması, atılan yeni adımların çıktılarının ne olduğu, eksiklerin tespit edilmesi, birlikteliğin pekiştirilmesi ve farklı ana bilim dallarından akademisyenlerin bir araya gelerek tanışması ve disiplinlerarası çalışmalar hayata geçirmesi amacıyla ‘Rektör-Akademisyen Buluşmaları’ düzenlendi. Üniversite lokalinde düzenlenen ve toplam 17 buluşmanın gerçekleştiği etkinlikte SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık; profesör doktor, doçent doktor, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarındaki akademisyenlerle bir araya geldi.

Bir araya gelmenin, tanış olmanın, istişarelerde bulunmanın ve düzenli olarak geri dönüş almanın SUBÜ’nün hızlı gelişiminde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Zaman zaman hocalarımız bizi ziyarete geliyorlar zaman zaman da biz onları ziyarete gidiyoruz ancak bu sefer hep birlikte bir sofrayı paylaşalım ve akademisyenlerimizle Fikir Sofrası oluşturalım istedik. Bu buluşmalar hem bizler hem de hocalarımız için oldukça faydalı oldu. Attığımız adımların uygulamada ne şekilde bir etkisi ve karşılığı olduğunu, ne yönde talepler olduğunu gördük. Birçok yeni fikir ve tanışlık ortaya çıktı. Hocalarımız da yoğun bir katılım göstererek aktif rol aldılar. Toplantılarda masaya yatırılan tüm hususlar anlık olarak kaydedildi ve ajandamıza eklendi. Ortaya çıkan fikirler eylem planına dönüştürülerek adım adım hayata geçirilecek. Bundan sonra da buluşmalarımıza devam etmeyi arzu ediyoruz. SUBÜ ortak akıl ile işleyen bir üniversite olarak gelişimini sürdürecek” diye konuştu.