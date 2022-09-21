Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden SUBÜ Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, YÖK’te düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden SUBÜ Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, YÖK’te düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlüğü görevine 15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan atama kararıyla yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbatayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden alan Sarıbıyık, 4 yıl daha SUBÜ Rektörlüğü görevini yürütecek.

Mazbata ile resmi olarak da yeni görev dönemine başladıklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar göreve başladığı andan itibaren üniversitemiz ve kardeş üniversitemiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni (ISUBÜ) ayrı bir yerde konumlandırdıklarını ifade etmişlerdi. Biz de bu anlamdaki desteklerini sürekli yanımızda hissettik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yeni dönem için hedeflerimiz belli. Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızla bu hedeflere ulaşmak için yine özverili bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni iş birlikleri geliştirecek, nitelikli insanlar yetiştirecek ve çok daha fazla uygulanabilir Ar-Ge yapmaya odaklanacağız. Ayrıca YÖK’ün ortaya koyduğu vizyona uygun çalışmalar yapacağız. Güvenleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.