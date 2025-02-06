6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, şehirleri dirençli hale getirmek ve önleyici tedbirler almak için ortak sorumluluğa işaret etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Afetlerin, yüreklerde derin acılarla birlikte silinmeyecek izler bıraktığını kaydeden Sarıbıyık, "Bununla birlikte bizlere dayanışmanın, birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Deprem sonrası gösterilen olağanüstü çaba, gönüllülerin fedakârlıkları ve milletimizin sergilediği dayanışma ruhu ve yardımseverlik hepimize umut ve güç verdi. Bu büyük afetlerin yaralarını sarmak için birlik içinde daha çok çalışmamız gerekiyor. Afetlere karşı bilinçlenmenin, şehirlerimizi daha dirençli hale getirmenin ve önleyici tedbirleri hayata geçirmenin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu unutmamalıyız. Bu vesileyle, afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, depremden etkilenen herkese sabır ve güç, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. SUBÜ olarak böylesi acıların bir daha yaşanmaması için bilimin ve aklın süzgecinden geçen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.