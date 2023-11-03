SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listelemesinde yer alan akademisyenler ve Ticaret Bakanlığı tarafından Bilimsel Çalışma Ödülü’ne layık görülen akademisyenlerle bir araya gelerek başarıları nedeniyle tebrik etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listelemesinde yer alan akademisyenler ve Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi’nde Bilimsel Çalışma Ödülü kazanan akademisyenlerle bir araya geldi. Sarıbıyık, Scopus verilerine göre hazırlanan listelemeye giren Prof. Dr. Fehim Fındık, Prof. Dr. Hüseyin Ünal, Prof. Dr. Raşit Köker, Prof. Dr. İhsan Pehlivan, Doç. Dr. Emre Güzel ve Doç. Dr. Keziban Atacan ile Tüketici Tipolojileri kitabı ile ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Dr. Öğretim Üyesi Tarık Yolcu ve Dr. Öğretim Üyesi Aykut Yılmaz’ı tebrik etti. Fikir Sofrası toplantılarının da gerçekleştirildiği üniversite lokalinde düzenlenen buluşmada Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz da yer aldı.

Başarılarıyla ön plana çıkmaya devam ettiklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Henüz 5 yılını doldurmuş bir üniversite için çok önemli işler yapıyoruz. Sıralamalarda sürekli yükseliyoruz. Her ne kadar ele aldığı kıstaslar bakımından üniversitemizin misyonunu tam karşılamasa da Orta Doğu Teknik Üniversitesi URAP Araştırma Laboratuvarı’nın üniversite sıralamasında da iki yılda 29 sıra birden yükselmeyi başardık. Tabii ki Stanford Üniversitesi’nin her yıl yaptığı bu çalışma oldukça önem kazandı. Bu listelerde yer almak yoğun çalışma, emek ve disiplin gerektiriyor. Bu anlamda üniversitemizin adının bu listede yer almasını sağlayan 6 akademisyenimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Sosyal alandaki çalışmalarda da katkı sağlamak ve ciddi işler yapmak istediklerini belirten Sarıbıyık, “İnşallah önümüzdeki yıllarda üniversitemizin yapılanmasının daha da tamamlanmasıyla sosyal bilimlerde de çok daha iyi işlere imza atacağız. Bununla birlikte mevcut akademik kadromuzdaki hocalarımız da başarılı işlere imza atıyorlar. Tarık hocamızın ve Aykut hocamızın alandaki boşluğu fark ederek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden bir başka hocamızla ana kaynak olabilecek bir kitap ortaya çıkarmaları ve Cumhurbaşkanımızın elinden üniversitemizin bir ödül daha kazanması bizleri son derece mutlu etti. Kendilerine bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.