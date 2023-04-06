Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ‘Şehit Muhammet Oğuz Kılınç 2023 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olan NEVÜ’lü öğrencileri tebrik etti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 05-17 Mart 2023 tarihleri arasında Antalya Kemer’de düzenlenen ‘Şehit Muhammet Oğuz Kılınç 2023 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’na katılarak Türkiye Şampiyonu olan NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bilal Kök, Türkiye ikincisi olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Yunus Emre Çetinkaya, Burcu Seyidoğlu ve Sağlık Hizmetleri MYO öğrencisi Fatma Nur Köksen, Türkiye üçüncüsü olan Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Merve Bölükbaşı ve Eğitim Fakültesi öğrencisi Dönay Yıldız, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü aynı zamanda NEVÜ Wushu Kung Fu, Taekwondo ve Kick Boks Sorumlu Antrenörü Mustafa Çetinkaya eşliğinde NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti. Kazandıkları şampiyonluklardan dolayı NEVÜ’lü öğrencilerini tebrik eden Rektör Aktekin, ayrıca Milli Takım adına bundan sonra katılacakları Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Uluslararası Wushu Festivali, Uluslararası Takımlar Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası müsabakalarında kendilerine başarılar diledi. Aktekin; “Biz her bir öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra kendilerinin sportif, kültürel, ve diğer ders dışı farklı branşlarda çalışmalar katılmalarına büyük önem veren ve destekleyen bir üniversiteyiz. Bu çerçevede siz değerli öğrencilerimizi katılmış olduğunuz şampiyonada üniversitemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek elde etmiş olduğunuz başarılarınızdan dolayı şahsım ve üniversitem adına tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. Ayrıca sizlerin bu başarıları elde etmenizde vermiş oldukları destekler ve katkılarından dolayı da Antrenörünüz Mustafa Çetinkaya ile emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İsmail Köse’nin de hazır bulunduğu ziyarette, Antrenör Mustafa Çetinkaya kendilerine vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Aktekin ve yönetimine teşekkür etti. Öğrenciler ise katılacakları bundan sonraki şampiyonalarda dereceler elde ederek Türkiye’yi, şehri ve üniversiteyi en iyi şekilde temsil etmeyi arzuladıklarını belirtti.