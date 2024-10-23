Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erol Yaşar , Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'nde bulunan TUSAŞ ( Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ )'a yapılan terör saldırısını yaptığı yazılı açıklama ile kınadı.

Prof.Dr.Yaşar açıklamasında , ''  Bağımsız bie savunma Sanayii için yerli ve milli ürünlerimizin geliştirildiği ,Milli gururumuz TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum.Şehitlerimize Allah'tan rahmet , yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum '' dedi.

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