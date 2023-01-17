Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erol Yaşar , '' Çiftlikköy Kampüsümüzde bulunan Merkez Kütüphanemiz , Vize , Final ve Bütünleme sınavları haftasında 24 saat açık kalacak , öğrencilerimize hizmet verecek . Ders çalışan öğrencilerimize çay ve simitte Üniversitemizin ikramı olacak '' dedi.

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