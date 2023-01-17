Cumhurbaşkanı tarafından Mersin Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan ve görevine başlayan Prof.Dr.Erol Yaşar , İlk müjdesini öğrencilere verdi.
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erol Yaşar , Üniversitenin Çiftlikköy Kampüsünde bulunan Merkez Kütüphanesinin öğrencilere 24 saat hizmet vereceğini açıkladı.
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erol Yaşar , '' Çiftlikköy Kampüsümüzde bulunan Merkez Kütüphanemiz , Vize , Final ve Bütünleme sınavları haftasında 24 saat açık kalacak , öğrencilerimize hizmet verecek . Ders çalışan öğrencilerimize çay ve simitte Üniversitemizin ikramı olacak '' dedi.
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