Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, akademik birimlere yönelik ziyaretler dahilinde Necatibey Eğitim Fakültesi, NEF Yerleşkesinde yer alan akademik birimler ve Altıeylül Semt Polikliniği ile Fen-Edebiyat Fakültesinde incelemelerde bulundu. Öğrencilerle de görüşen Rektör Oğurlu’ya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar da eşlik etti.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, akademik birimlere yönelik ziyaretler dahilinde Necatibey Eğitim Fakültesi, NEF Yerleşkesinde yer alan akademik birimler ve Altıeylül Semt Polikliniği ile Fen-Edebiyat Fakültesinde incelemelerde bulundu. Öğrencilerle de görüşen Rektör Oğurlu’ya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar da eşlik etti.

NEF Yerleşkesi içerisinde yer alan Necatibey Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve BAÜN Hastanesi Altıeylül Semt Polikliniğini ve Çağış Yerleşkesinde de Fen-Edebiyat Fakültesini ziyaret eden Rektör Oğurlu, birim yöneticileri ve personeli ile görüştü.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu görüşmeleri dahilinde; Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Halil Küçükler, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ruhi İnan, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Önal, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Tuncay Sarıtaş, BAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Bahadır Çağlar ve Doç. Dr. Süha Serin’den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.