Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar ile MEÜ Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Erol Yaşar, düzenlenen devir teslim töreni ile yeni görevine başladı.

Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Rektörlük Devir Teslim Töreni'ne, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar ve eşi Esra Yaşar, 2014-2022 yılları arasında Mersin Üniversitesi Rektörlüğü görevini üstlenen Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve eşi Dr. Memnune Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Üniversite Genel Sekreteri İsa Değirmenci, Dekanlar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile akademik ve idari personel katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende konuklara ilk olarak “2015’ten Günümüze Mersin Üniversitesi” başlıklı Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın rektörlük dönemindeki faaliyetlerinin anlatıldığı bir video izletildi. Daha sonrasında kürsüye gelerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, 27 yıllık meslek hayatı boyunca en çok heyecanlandığı anı yaşadığını belirtti. Prof. Dr. Çamsarı, “Rektörlük dönemim boyunca, aklımızdaki hemen her şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünüyor, sekiz yılı da başarılarla dolu bitirmenin gururunu yaşıyorum. Bu önemli görevi içim rahat bir şekilde Prof. Dr. Erol Yaşar hocama devredeceğim. Kendisine bu yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. İki dönem boyunca Rektörlük görevini tarafıma layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, görev sürem boyunca birlikte çalıştığım tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, konuşmasının ardından Mersin Üniversitesi yeni Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar’a Rektörlük Binişini giydirdi. Tören, karşılıklı hediye ve çiçek takdimi ile devam etti.

Rektörlük Binişini giyerek kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, sözlerine ‘kuruluşundan bugüne kadar Üniversiteye emeği geçmiş tüm Rektörleri ve Mersin Üniversitesi ailesine şükranlarını sunarak’ başladı. Uzun yıllar çeşitli kademelerde önemli görevler üstlendiğini ve MEÜ’ye Rektör olarak hizmet edecek olmanın heyecanı ve onurunu yaşadığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, “Üniversitelerin 2547 sayılı kanunda belirlenmiş 3 temel görevi vardır. Bunlar Yükseköğretim düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek, bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmek ve toplumu doğru, objektif ve bilimsel bilgilerle aydınlatmaktır. Üniversiteler bu görevlerini asli unsurları olan akademik ve idari personeli ile yürütmektedir. Unutmayalım ki bugün gurur duyduğumuz, ülkemizde ve tüm dünyada gerçekleştirdikleri başarılı işlerle adından söz ettiren gençlerimiz bu akademisyenler tarafından yetiştirilmektedir.” dedi.

Geleceğin teminatı olan gençleri çağın bilgi ve becerileriyle donanmış, evrensel değerler ile milli ve manevi kültürü benimsemiş olarak yetişmelerini ve akademisyenlerin de günlük tartışma ve çekişmelerin dışına çıkarak eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma faaliyetlerini huzurlu ve takım ruhuyla yürütmelerini sağlamanın bir Rektörün en önemli görevi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, “Rektörlük görevimin sorumluluklarının farkındayım ve busorumluluk bilinci ile kararlar alacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Özellikle bir Rektör olarak üniversite personelimizi ve öğrencilerimizi önemseyen, görevlendirme, atama ve yükseltmelerde ve özlük hakları konusunda hakkaniyet ve liyakat kuralları içerisinde işleyen, kolaylaştıran ve ötekileştirmeyen bir yönetim sistemi geliştirmek en büyük hedefim olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin evrensel kurumlar olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, “Üniversiteyi dar bir alana hapsetmek, hem üniversiteye hem de bulunduğu şehre zarar vermektir. Bu nedenle Üniversitemizi faydasız tartışmaların odağından çıkarıp bilimsel ve evrensel normlar çerçevesinde ülkemiz ve bütün insanlık için faydalı bilim üreten bir kurum haline getirmek hepimizin görevidir. Rektörlük görevimi icra edeceğim süre boyunca liyakati esas almayı, üreteni desteklemeyi, bilimde önceliği ilke edineceğim.” şeklinde konuştu.

Rektörlük görevindeki temel hedefinin MEÜ’nün başarı grafiğini daha da yükseğe çıkararak, mevcut konumdan her yönü ile daha ileriye taşımak olduğunu ifade eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, “Şimdiye kadar başardıklarından aldığı güç, cesaret ve tüm kazanımlarıyla, Üniversitemizin içinde barındırdığı çeşitliliği fırsata dönüştürerek; Ar-Ge projeleri ve inovasyonu temel alan, her geçen gün daha büyük çalışmalara imza atan, nitelikli bilimsel yayın üreten ve her düşüncenin bilimsel temelde tartışıldığı bir üniversite olma yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Mersin Üniversitesi’ni iyi tanıyan, güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönlerini iyi bilen bir akademisyen olarak, bu hedeflere hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesinden asla ödün vermeden ve sizlerin de destekleri ile kısa zaman içerisinde ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Üstlenmiş olduğum bu onurlu ve bir o kadar da zor görevde başarılı olmayı Allah bizlere nasip etsin.” dedi.

Konuşmaların ardından tören sona ererken Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, salondan ayrılan Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'yı aracına kadar eşlik ederek uğurladı.

Daha sonrasında Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi fuaye alanına geçildi. Burada akademik ve idari Personelin tebriklerini kabul eden Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, ardından Rektörlük makamına geçerek yeni görevine resmen başladı.