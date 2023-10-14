Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Ayasofya İstanbul demektir. Ayasofya Türk’ün Anadolu’ya, dünyaya vurduğu barış mührü demektir" dedi.

Rektör Kızıltoprak, Kütahya Kadim Vakfı tarafından tertiplenen ’Tarihten Günümüze Ayasofya Çalıştayı’na katıldı.

Çalıştayda konuşan Kızıltoprak, "Ayasofya bir semboldür, Ayasofya İstanbul’un sembolüdür. Ayasofya İstanbul demektir, Osmanlı Devleti demektir, Fatih’in emaneti demektir. Nasıl Hz Peygamber’in müjdesi İstanbul’un fethini bize haber verdiyse Ayasofya’nın tekrar açılacağını müjdeleyen Necip Fazıldır. Ayasofya Türk’ün ruhudur, sadece bir taş değildir, sadece mimari bir eser değildir. Ayasofya İstanbul demektir, Ayasofya Türk’ün Anadolu’ya, dünyaya vurduğu barış mührü demektir. Ayasofya’nın açılışını 1965’te müjdeleyen Necip Fazıldır. Türk’ün bahtının açıldığı gün Ayasofya açılacak demiştir. Hakikaten Cumhurbaşkanımız Türk’ün bahtının açıldığı günü müjdeleyerek milyarlarca sayfadan oluşan insanlık tarihinin en aydınlık günlerinden birisini ilan ederek Ayasofya’yı tekrar açmış ve Necip Fazıl’ın gençlere, ’Siz gençler kalbinizdeki Ayasofya sevgisini beslediğiniz müddetçe o bir rahmet yağmuru gibi yağacak ve sel olacak, Ayasofya açılacak’ demiş ve Ayasofya açıldığında bu millet sel olup yağmış, Ayasofya’yı, içini dışını, Sultanahmet Meydanını doldurarak bu sevince ortak olmuştur. Ayasofya bir daha kapanmamak üzere açılmıştır. Ayasofya’nın bir daha kapanmaması sizlerin, Türk milletinin gençlerinin, Ayasofya’ya her sabah fecr vaktinden yatsı vaktine kadar sahip çıkmasıyla, gece ve gündüz orada olmasıyla devam edecektir" diye konuştu.