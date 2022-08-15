Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "17 Mart 2006 tarihinde kurulan ve kuruluşunun üzerinden henüz 16 yıl geçmesine rağmen köklü üniversitelerle rekabet edebilen bir konuma yükselen üniversitemiz, kazandığı ulusal ve uluslararası başarılarla küresel bir bilim, sanat ve teknoloji merkezine dönüşmüştür" dedi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "17 Mart 2006 tarihinde kurulan ve kuruluşunun üzerinden henüz 16 yıl geçmesine rağmen köklü üniversitelerle rekabet edebilen bir konuma yükselen üniversitemiz, kazandığı ulusal ve uluslararası başarılarla küresel bir bilim, sanat ve teknoloji merkezine dönüşmüştür" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek Düzce Üniversitesi’ni kazanan öğrencileri tebrik eden Rektör Nedim Sözbir, "Büyük özveri ve emeklerle YKS’ye hazırlanıp bu emeklerin haklı bir sonucu olarak üniversitemizde eğitim görmeye hak kazandığınız için sizleri tebrik ediyor, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başarılı ve hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Üniversitemiz küresel bilim, sanat ve teknoloji merkezine dönüşmüştür"

Düzce Üniversitesi’nin başarılı bir kurum olduğunu kaydeden Sözbir, "17 Mart 2006 tarihinde kurulan ve kuruluşunun üzerinden henüz 16 yıl geçmesine rağmen köklü üniversitelerle rekabet edebilen bir konuma yükselen üniversitemiz, kazandığı ulusal ve uluslararası başarılarla küresel bir bilim, sanat ve teknoloji merkezine dönüşmüştür. 30 bini aşkın öğrencisi, 13 fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 30’dan fazla araştırma merkezi, Teknopark’ı, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile nitelikli akademik faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz; İstanbul ve Ankara arasındaki eşsiz stratejik konumu, bölgesel kalkınmadaki öncü misyonu, donanımlı akademik kadrosu, teknolojik altyapısı, modern sosyal ve spor tesisleri ile hayalinizdeki kampüs yaşamını siz değerli öğrencilerimize sunmaktadır. Düzce Üniversitesi olarak, teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, rekabet avantajı sağlayacak müfredatımızla, uygulama imkanlarımızla, sosyal projelerimizle sizleri geleceğe hazırlayacak ve ülkemize değer katacak nesiller yetiştirmenin gururunu yaşıyor, türlü fedakarlıkla sizleri yarınlara hazırlayan ailelerinizi tebrik ediyor, eğitim ve meslek hayatınız boyunca gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.