Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Erasmus Days çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, etkinlikte yabancı öğrencilerle fidan dikti.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Erasmus Days çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, etkinlikte yabancı öğrencilerle fidan dikti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrencilerle bir araya gelerek fidan dikimi ve pasta kesimi gerçekleştirerek sohbet etti. Öte yandan Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantılara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Turhan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahter Dilşad Şanlıoğlu, Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Özkan, fidan dikimi yaptı

Erasmus Days günü çerçevesinde öğrencilerle ağaç dikimi yapan Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitesi yerli ve yabancı öğrencileri ile birlikte bir güzel bir aile. Öğrencilerimiz bizim göz bebeklerimiz, pandemi sonrasında kampüsümüzün cıvıl cıvıl olması bizleri çok mutlu ediyor. Erasmus Days çerçevesinde da Erasmus öğrencilerimizle bir araya geldik. Onların ve yurtdışına Erasmus çerçevesinde giden öğrencilerimizin kültür alışverişinde bulunmaları bütün öğrenciler için hayatlarında önemli bir pencere açmış olacak. Biz de öğrencilerin hayatlarındaki pencereden mutlu bir şekilde hatıralarına bakmaları için güzel günler yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu. Rektör Özkan, öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından fotoğraf çektirerek eğitim dönemlerinde başarılar diledi.

"Ufkunuzu genişletip önemli tecrübeler kazanabilirsiniz"

Akdeniz Üniversitesi Konservatuar öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisiyle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Turhan, “Her yılın ekim ayında Erasmus Days etkinliği çerçevesinde Erasmus+ Programından yararlanmak isteyen öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Bu program size dünyanın kapılarını açıyor. Erasmus+ sayesinde istediğiniz bir ülkede belirli bir dönem öğrenim görme ve staj yapma hakkı kazanabilirsiniz. Böylece ufkunuzu genişletebilir, hayat boyu sizleri daha ileri taşıyacak tecrübeler edinebilirsiniz” diye konuştu.

"Çok olumlu geri bildirimler aldık"

Uluslararası İlişkiler Ofisi görevlisi Öğretmen Halime Nuran Caner’in Erasmus+ Programından kimlerin hangi şartlar dahilinde faydalanabileceği konusundaki ayrıntılı sunumunun ardından, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahter Dilşad Şanlıoğlu Erasmus+ Programı ile ilgili kendi fakültelerinde yaşadıkları tecrübeler konusunda bilgilendirme yaptılar. Program çerçevesinde gerek gelen gerekse başka ülkeye giden öğrencilerden çok olumlu geri bildirimler aldıklarını dile getirdiler. Etkinlik Geçen yıllarda Erasmus+ programı ile Almanya’ya giden Gıda Mühendisliği Öğrencisi Didem Baldemir’in tecrübelerini anlatması ve soru cevap kısmıyla sona erdi.