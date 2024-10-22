Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve üniversitenin üst yönetimi, Eskişehir Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, heyeti karşılayarak hastane hizmetleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca konferans salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli öğretim üyeleri ve hekimler katılım sağladı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve Başhekim Vekili Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, hastanede sunulan sağlık hizmetleri ve genel uygulamalar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Ziyaret sırasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversite olarak sağlık hizmetlerinde akademik başarı ile eş zamanlı olarak hastalara sunulan hizmetlerin mükemmelliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Sunumun ardından karşılıklı soru-cevap bölümü yapıldı.

Programın sonunda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Prof. Dr. Kemalettin Aydın’a günün anısına hediye takdim ederken, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.