Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Balıkesir’de ev sahiplerine yaptığı çağrıda, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları doğrultusunda ev kiralarını makul seviyede tutmaları ricasında bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Balıkesir’de ev sahiplerine yaptığı çağrıda, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları doğrultusunda ev kiralarını makul seviyede tutmaları ricasında bulundu.

Yaklaşık 32 bin Öğrenci ile Yeni Dönem Başlıyor

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, 26 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılının, öğrenciler ve üniversite adına hayırlı olması dileklerinde bulundu. Balıkesir’in öğrenci dostu şehir kimliği taşıdığını söyleyen ve bu yönüyle de tercih sebebi olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, yaklaşık 8 bin yeni öğrencinin üniversiteye kayıt olduğunu ifade ederken, toplam öğrenci sayısının da 32 bine ulaştığını belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılının 26 Eylül’de başlayacağını belirten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Balıkesir Üniversitesinde 81 ilimizden öğrenci öğrenim görüyor. Yaklaşık her 4 öğrencimizden 3’ü şehrimize farklı illerden geliyor. Bu durum, şehrimizde barınma adına da önemli bir hareketlilik yaşanmasına neden oluyor. Öğrencilerimizin bir kısmı devlet yurtları ile özel yurtlarda kalıyor. Biz de üniversitemizin vakfına bağlı yurtlarda belirli sayıda öğrencimizi makul bütçeler ile misafir ediyor; başta şehit ve gazi çocukları olmak üzere belirli sayıda öğrencimize de ücretiz barınma desteği sağlıyoruz. Öğrencilerimizin bir kısmı da ev kiralamayı tercih ediyor. Bu noktada Balıkesir Üniversitesi olarak ev sahiplerinden ricamız, öğrencilerimiz için ev kiralarını makul seviyede tutmaları ve onlara kolaylık sağlamaları olacaktır. Öğrencilerimiz adına kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.