Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Gelişimsel Destek Birimi’ni ziyaret ederek otizmli çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Rektör Erdal ve Vali Yardımcısı Altun, başta otizmli çocuklar ve aileleri olmak üzere farklı gelişimsel desteğe gereksinimi olan çocukların eğitim aldığı bu özel birimi ziyaret ederek enstitünün önemli çalışmalarını yakından gözlemleme fırsatı buldular.

Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik olarak detaylı bilgiler sunuldu

Gerçekleşen ziyarette Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken ve Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kurnaz, konuklarına enstitünün özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik olarak sunduğu hizmetler ve Gelişimsel Araştırma Biriminin mevcut faaliyetleri hakkında detaylı bilgi sundular. Eğitim metodolojileri, gelişim programları ve ailelere sağlanan destekler hakkında geniş bilgi verilen ziyaret, enstitüde gerçekleştirilen projelerin ve çalışmaların tanıtılması ile sona erdi.

DİLKOM projeleri hakkında da bilgiler alındı

Rektör Erdal, Gelişimsel Destek Biriminin ardından Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (DİLKOM) ziyaret etti. Merkez hakkında bilgi veren DİLKOM Müdürü Prof. Dr. Özlem Diken, DİLKOM’da yeni değerlendirme döneminde 250’nin üstünde dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları konusunda değerlendirme yapıldığını belirtti. Diken ayrıca, aktif olarak 250 bireyin DİLKOM’da terapi hizmeti aldığını ve bu sayının birkaç gün içerisinde daha da artacağını ifade ederek, “DİLKOM’da dil ve konuşma bozukluğu olan her yaş grubundan bireye hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede gerek bireysel gerekse de grup terapilerine devam ediyoruz" dedi.

Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo ise DİLKOM’da değerlendirmelerde, terapilerde ve dil ve konuşma bozuklukları konusundaki araştırmalarda kullanılan yenilikçi teknolojiler hakkında Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’a bilgi verdi. Prof. Dr. Fuat Erdal, DİLKOM ziyareti sırasında merkezden terapi hizmeti alan bireylerin yakınlarıyla da sohbet etme fırsatı buldu. Terapi alan vaka yakınlarından biri DİLKOM’da aldığı terapilerden sonra yakınındaki gelişmeleri ve DİLKOM’dan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Erdal daha sonra DİLKOM’da uygulama yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencileriyle de sohbet etti.

Rektör Erdal, her iki birimin de çok önemli işlere imza attığını ve alanlarında çok özel bir yeri olduğunu belirterek burada gerçekleştirilen tüm çalışma ve hizmetlerin toplumsal fayda sağladığını ifade etti. Ziyaretlerin sonunda Rektör Erdal, her iki birime de yeni dönemde başarılar diledi.