Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, şartların ağırlığına rağmen yollarından dönmeyi asla düşünmeyen Sarıkamış şehitlerinin bu kahramanlığı hiçbir zaman unutulmayacağını ve gelecek nesillerce de saygı ve minnet duyguları ile anılacağını belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, şartların ağırlığına rağmen yollarından dönmeyi asla düşünmeyen Sarıkamış şehitlerinin bu kahramanlığı hiçbir zaman unutulmayacağını ve gelecek nesillerce de saygı ve minnet duyguları ile anılacağını belirtti.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü sebebi ile bir mesaj yayınlayan Çolak, "22 Aralık 1914’te gerçekleştirilen Sarıkamış Harekâtı, Mehmetçiğin bu toprakların nasıl vatan olduğunu gösterdiği hüzünlü ancak emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. Vatan savunması ve istiklali için ağır kış şartlarında Sarıkamış çevresinde harekât başlatan kahraman Mehmetçiklerimiz, düşman kurşunları ile değil ama Allahuekber Dağları’nın dondurucu soğuğu yüzünden şehadete yürümüş ve yüce milletimizin gönlünde hak ettiği yeri almıştır. Şartların ağırlığına rağmen yollarından dönmeyi asla düşünmeyen Sarıkamış Şehitlerimizin bu kahramanlığı hiçbir zaman unutulmayacak ve gelecek nesillerce de saygı ve minnet duyguları ile anılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle şehadet mertebesine ulaşmalarının 108. yıl dönümünde Sarıkamış Şehitlerimizi ve yurdumuzun dört bir yanında vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum." diye ifade etti.