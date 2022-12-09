Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkiye’nin insanı ve insani değerleri her şeyin üstünde tutan bir medeniyetin mirasçısı olarak temel insan hak ve özgürlüklerini sahiplendiğini belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkiye’nin insanı ve insani değerleri her şeyin üstünde tutan bir medeniyetin mirasçısı olarak temel insan hak ve özgürlüklerini sahiplendiğini belirtti.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebi ile bir mesaj yayınlayan Çolak, insanlık tarihi boyunca elde edilen deneyimler ve verilen mücadelelerin ışığında oluşturulmuş olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, insan hakları konusunda ortak çağdaş ilkeleri ortaya koymayı amaçladığını belirtti. Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, "Ne üzücüdür ki bugün halen dünyanın pek çok yerinde beslenme, barınma, sağlık haklarından ve hatta yaşam hakkından mahrum milyonlarca insan bulunmaktadır. Bir başka büyük sorun olan yabancı ve İslam düşmanlığı ise bilhassa Batı ülkelerinde hızla yayılmaktadır. Türkiye ise dünyanın içerisinde bulunduğu bu karanlık tabloda “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı doğrultusunda, insanı ve insani değerleri her şeyin üstünde tutan bir medeniyetin mirasçısı olarak temel insan hak ve özgürlüklerini sahiplenmektedir. Çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ilk imzalayan ülkelerden biri olarak; her türlü ayrımcılığın hukuki düzlemde engellendiği, insan hak ve özgürlüklerinin hukuki güvence altına alındığı bir hukuk devletidir. Ülkemizde bu doğrultuda insan hakları standartlarının en yüksek düzeye çıkarılması ve tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformlar hayata geçirilmiş, demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması adına ciddi mesafeler kat edilmiştir. İnsan haklarına saygının huzur, refah ve kardeşliği beraberinde getireceğinin bilincinde olunarak, ayrım gözetilmeksizin tüm insanların insan haklarının tam korunduğu bir dünyaya erişmek umuduyla Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, bu önemli günün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.