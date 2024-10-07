Türkiye’nin en saygın yükseköğretim kurumlarından Ege Üniversitesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öğrencilerin kayıt yenilemelerinin ardından başladı. Sabahın erken saatlerinde öğrencilere sıcak bir karşılama yapan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, kampüsün metro girişinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kurulan stantta gevrek, boyoz ve çay ikram etti.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bölgenin ilk, ülkemizin en köklü üniversitelerinden, 69 yıllık geçmişi ile adeta bir bilim çınarı olan üniversitemiz ailesine bu sene 10 bine yakın gencimiz daha katıldı. Yeni akademik dönemin başlaması ile birlikte tüm öğrencilerimiz ders başı yaptı. Biz de öğrencilerimizi yeni dönemin ilk günü sabahın erken saatlerine karşılayarak, aile sıcaklığını hissettirmek istedik. Yeni akademik yıla daha motive giriyoruz. Ülkemizin en güzel kampüslerinden birisine sahibiz. Güçlü bir altyapıya sahibiz. Dersliklerden laboratuvarlara, kültür ve sanat merkezlerinden spor tesislerine, bilişim altyapısından kütüphane imkânlarına, beslenme ve barınma olanaklarından çevre dizaynına kadar erişilebilir ve sürdürülebilir konumdayız” diye konuştu.

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek" mottosu ile örnek uygulamaları ve projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Yeni akademik yılın ilk haftası tüm akademik birimlerimizde düzenleyeceğimiz oryantasyon programı ile öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitemizin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif imkânlarını anlatıyoruz. Ayrıca bu hafta içi geleneksel olarak düzenlediğimiz ‘Ege’ye Hoş Geldin Şenliği ile öğrencilerimizle bir araya geleceğiz” dedi.

Ege Üniversitesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada öğrenci dostu uygulamalara devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin en temel önceliğinin öğrenciler olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak tüm gücümüzle öğrencilerimizin yanında olacağız. Onların donanımlı bir şekilde sektöre uğurlamak için ekosistemimizin tüm imkânlarını seferber edeceğiz. Bilimsel etkinlikler başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası programla onların vizyonlarını geliştireceğiz. Önümüzdeki yıl üniversitemizin 70’inci kuruluş yılını gençlerimizle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Yeni akademik yılın üniversitemize, tüm paydaşlarımıza, şehrimize, öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve idari personellerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Budak tarafından, gevrek, boyoz ve çay ile kampüs girişinde karşılanan öğrenciler ise eğitim ve öğretim döneminin başlamasından ve Türkiye’nin en güzel kampüslerinden birisinde öğrenim görmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. Sabahın erken saatinde kendilerine sürpriz yaparak kapıda karşılayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkür ettiler.