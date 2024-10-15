Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, eğitim öğretim başta olmak üzere akademik iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) arasında sürdürülen Çift Diploma Programı Yürütme Kurulu Toplantısına katılan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, ardından Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Zafer Gurbanov ile birlikte Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov’u ziyaret etti. Ziyarette; tarımsal kalkınma, inovatif projeler ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda iki ülke arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik yapılması gerekenler değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Azerbaycan temasları kapsamında, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalat Muradov’u da makamında ziyaret ederek başarılı bir şekilde devam eden Çift Diploma Programını değerlendirdi.

Rektör Budak, Azerbaycan Tarım Bakanı Memmedov’u ziyaret etti

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile verimli bir toplantı geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Budak, “Tek Millet, İki Devlet şiarıyla; kardeş Azerbaycan ile güçlü akademik iş birliklerimiz bulunuyor. Programımız kapsamında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov’u ziyaret etik. Ziyaretimizde; tarımsal kalkınma, inovatif projeler ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda iki ülke arasındaki iş birliklerimizin geliştirilmesine yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Eğitim öğretim, araştırma geliştirme faaliyetleri ile iki kardeş ülke arasındaki iş birliği olanakları ve devam eden Ziraat Fakültesi ikili diploma programı gibi konularda istişarelerde bulunduk. Uluslararasılaşma stratejimiz kapsamında sürdürdüğümüz çalışmaların takdir görmesi, bu çalışmaların ulusal arenadaki değerini ve önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Ege Üniversitesi olarak ziraat ve tarım alanındaki güçlü ve nitelikli bilgi birikimimizden yola çıkarak, kardeş ülke Azerbaycan ile iş birliklerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Her zaman desteklerini esirgemeyeceklerini ifade eden Sayın Mecnun Memmedov’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ise Prof. Dr. Budak ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Çift Diploma Programı Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz çift diploma programı kapsamında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hem çift diploma, hem öğretim üyesi değişimi hem de laboratuvar alt yapısı konusunda ikili iş birliklerimizi artırıyoruz. 2019 yılından beri başarıyla sürdürülen ve Türk yükseköğretimine örnek olan çift diploma programımız kapsamında, Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile Azerbaycan’da Çift Diploma Programı Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda, iki ülke arasındaki akademik bağları güçlendirmek ve öğrencilerimize uluslararası standartlarda eğitim sunmak amacıyla mevcut programlarımızı değerlendirdik. Ege Üniversitesinin nitelikli bilimsel altyapısı ve güçlü araştırma ekosistemini temel alarak, gelecek hedeflerimize dair fikir alışverişlerinde bulunduk. Ortak kadim kültürümüz ışığında, Türk Dünyası Üniversiteleriyle iş birliklerimizi sürekli geliştirerek, uluslararası arenadaki konumumuzu daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

“Uluslararası iş birliği ağımızı geliştirmeye devam edeceğiz”

Azerbaycan temasları kapsamında, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalat Muradov ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi, uluslararası standartlarda eğitim programları, güçlü akademik kadrosu, donanımlı altyapısı ve araştırma üniversitesi statüsü ile küresel düzeyde tanınır bir konumda bulunuyor. Uluslararasılaşma misyonumuz kapsamındaki stratejik hedeflerimizi daha ileriye taşımak için uluslararası iş birliği ağımızı geliştirmeye, yeni paydaşlıklar kurmaya devam ediyoruz. Çağın gereklerine uygun girişimci ekosistemimiz ve yenilikçi eğitim modelimiz ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüksek katma değerli akademik üretime öncülük ediyoruz. Ortak kültüre sahip olduğumuz can Azerbaycan ile yürüttüğümüz başarılı çift diploma programlarımıza ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdik” diye konuştu.