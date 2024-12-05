Ege Üniversitesinde ortak akıl ve istişare kültürünün yaygınlaşması amacıyla Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından başlatılan ve geleneksel hale gelen “Rektörle Akşam Çayı” programları devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Budak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, akşam çayında Ege Üniversitesinde eğitim gören engelli öğrencilerle bir araya geldi. Programa üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ege Üniversitesinin “Engelsiz” bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz; Tam Akredite, Öğrenci Odaklı, Sağlık Temalı bir Araştırma Üniversitesi olmanın yanında aynı zamanda ‘Engelsiz’ bir üniversite. Üniversitemizde 152 ön lisans ve lisans, 14 lisansüstü olmak üzere toplam 166 engelli öğrencimiz eğitim görüyor. Üniversitemiz kampüsünün her bir noktasını ‘Engelsiz Ege Üniversitesi’ mottosu ile tüm öğrencilerimiz ve personelimiz için erişilebilir kılmak adına önemli çalışmalar yürüttük. Başta ortak kullanım alanları olan sosyal tesisler, barınma, beslenme mekânları olmak üzere bünyemizde bulanan tüm birimleri, engellilerin daha rahat, daha verimli faydalanmaları, daha iyi eğitim almaları ve tüm imkânlara kolaylıkla ulaşabilmeleri adına hem fiziki hem de teknik anlamda uygun hale getirdik. Binalarımızın ve kampüs içerisindeki yollarımızın fiziki koşullarını engelli öğrencilerimiz ve personellerimize yönelik iyileştirmeler yaptık. Kütüphanemize görme engellilere yönelik seslendirilmiş eserler kazandırdık. Dijital uygulamamız olan EGEDERS sistemimizi hayata geçirerek tüm öğrencilerimizin eğitim öğretim materyallerine her yerden kolayca ulaşılmasını sağladık. Engelsiz Bilgilendirme Asistanı (EBA) uygulamasını Türkiye’de uygulayan ilk üniversite olduk. YÖK tarafından gerçekleştirilen 2024 Engelsiz Üniversite Ödül Töreni’nde ‘Engelsiz Program Nişanı’ kategorisinde iki programımız program nişanı ödülü alırken, üç alanda 14 bayrak ödülüne layık görüldük.” dedi.

“Dijital ortamda erişimi kolaylaştıran uygulamalar”

Engelli öğrencilere eşit koşullarda eğitim hakkı sunmak ve uluslararası standartlarda eğitim almalarını sağlamak için sürekli yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Budak, “ Üniversitemizde bu hafta Web işaret dili eklentisi ve Web Erişilebilirlik Aracı uygulaması aktif olarak kullanılmaya başlandı. Web işaret dili eklentisi ile işitme engelli ve sağır bireyler, web sitesinde yer alan bilgilere yapay zeka destekli işaret dili ile erişebiliyor. Erişilebilirlik aracı ile az gören, kısıtlı görme engeli olan bireylere yönelik metin boyutları, satır aralıkları ve yükseklikleri ayarlanabilir hale getirildi. Ekran okuyucu ses sistemi ile ekrandaki veriler sesli şekilde kullanıcıya aktarılıyor. Tam görme engelli bireyler için ise resim betimleme, aktifleştirme ve bağlantı vurgulama gibi özellikler kullanılıyor. Renk körü bireyler için kontrast ayarı değiştirilerek içeriğe daha net ulaşım sağlanıyor. Disleksi ve dikkat dağınıklığı olan bireylere 3 farklı imleç kullanımı ve font değişikliği imkanı sunuluyor. Otizmli ya da panik atak yaşayan bireyler için web sitelerinde aniden beliren reklamlar, animasyonlar veya pop-up’lardan bireyin tetiklenmesini önlemeye yönelik animasyon durdurma özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde bu bireyler web sitelerinden daha kolay yaralanma fırsatı elde ediyor” dedi.

“Engelleri hep birlikte aşacağız”

Engelli öğrencileri mezun olduktan sonra da yalnız bırakmadıklarını ifade eden Prof. Dr. Budak, “Öğrencilerimize engelsiz bir üniversite yaşamı sunmanın yanı sıra mezuniyet sonrası da onlara destek vermek için de çabalıyoruz. Öğrencilerimizin başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Bugün aramızda mezun öğrencilerimiz de var. Ege Üniversitesi Emel Akın Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü’nden mezun olan öğrencimiz Selin Durgut, bu hafta JCI TOYP Türkiye tarafından verilen ‘Türkiye’nin 10 Başarılı Genci’ alanında ‘JCI Türkiye Senatosu Özel Ödülü’ ile ödüllerine bir yenisini ekleyerek bizi yeniden gururlandırdı. Ege Üniversitesi olarak topluma katkı misyonumuz doğrultusunda yapacağımız çalışmalarla toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturarak, beyinlerdeki, kalplerdeki hep birlikte engelleri aşacağız” diye konuştu.