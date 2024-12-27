Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin son bir yılının değerlendirdi, gelecek vizyonu ve ileriye yönelik hedeflerini anlattı. Budak, “Ege Üniversitesi artık vizyonuyla örnek olan, dünyada rekabet gücü ve görünürlüğü yüksek, yeniliğe açık, kaliteli, istihdamı destekleyen, erişilebilir, kapsayıcı, dijitalleşmeyi ve uluslararasılaşmayı başarmış bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir. 2025 yılını Ege Üniversitesi 70. Kuruluş Yılı’ olarak ilan ediyoruz." dedi.

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın yanı sıra üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı. Etkinliğin başında Ege Üniversitesinde son bir yılını anlatan film katılımcılara izletildi.

Toplantıda Ege Üniversitesi ailesine seslenen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Hem öğrencilik yıllarımı geçirdiğim hem de bir akademisyen olarak mesleğimi icra ettiğim üniversiteme rektör olarak atandığım günden beri bir kurum geleneği oluşturmak adına üniversitemizin misyonu doğrultusunda akademik ve idari personeli ve öğrencisiyle birlikte Ege Üniversitesi Ailesi birliğine özel önem verdim. Ülkemizdeki tek ziraatçi rektör olarak Üniversitemizin nasıl bir başarı çınarına dönüşebileceğini düşündüm. Tarımda ana faktörlerin başında toprak, su ve iklim gelir. Kampüsümüzü toprak, Üniversitemizdeki araştırma kültürünü iklim, her bir öğrencimizi bu üniversite ortamında fidan olarak gördüm. Her bir hocamızı da fidanların sabırla yeşermesini sağlayan birer çiftçi olarak gördüm. Bunlardan biri eksik olsa, ürün yani başarı olamaz. Bu metafordan hareketle ‘Huzurlu Üniversite, Mutlu Çalışanlar, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek’ ilkemiz doğrultusunda Yükseköğretimde Ege Modeli’ni hayata geçirdik” dedi.

“Kalitemizi her alanda tescillettik”

Ege Üniversitesinde 7 yıl süreyle tek yürek olarak çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi olarak bundan tam 7 yıl önce Üniversitemizin geleceğine yönelik ortak akıl bilinciyle hareket ettik. Rektörle Akşam Çayları düzenledik, tüm akademik ve idari birimlerimizi tek tek ziyaret ettik. Eğitim-Öğretimde Kalite Öncelikli, Araştırma Üniversitesi Hedefli, Öğrenci Odaklılık, Dijitalleşme ve Uluslararasılaşma vizyonunu ortak akılla oluşturarak yol haritamızı ve eylem planımızı belirledik. Projeler geliştirdik. Ege Üniversitesi ailesi olarak tek yürek, tek yumruk olduk. Üniversitemizin ruhuna yakışır bir şekilde hareket ederek ortak akılla, tüm hedeflerimizi tek tek gerçekleştirdik. İnandık, çok çalıştık ve başardık. Eğitim-öğretim başta olmak üzere Üniversitemizde yürüttüğümüz tüm faaliyetlerin kalite güvencesi altında gerçekleştirilmesini önemsedik. 2017 yılından itibaren akreditasyon seferberliği başlattık. Bu seferberliğin neticesinde 2023 YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Değerlendirme Raporuna göre Üniversitemiz, Türkiye’de en fazla akredite programı olan ikinci üniversite oldu. Program akreditasyonunun yanında bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında 29 programımızla en fazla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosuna sahip ilk 5 üniversiteden biri olduk. Üniversitemizdeki idari iş ve işlemleri, kaynakların etkin kullanımı ve idari sistemin sürekliliğinin sağlanması adına ISO Belgelerini alarak hem akademik hem de idari işleyişimizi uluslararası normlara göre de tescillemiş olduk” dedi.

Akreditasyon çalışmalarının tercih edilebilirliği de etkilediğini dile getiren Prof. Dr. Budak, “Eğitim-öğretim programlarımızın akredite olması, Kurumsal Tam Akredite bir üniversite olmamız neticesinde 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçlarına göre 11 Lisans programımız, 23 ön lisans programımız Türkiye genelinde en yüksek puanla öğrenci alan bölümler oldu” diye konuştu.

“Kütüphanemiz önemli bir kaynak merkezi”

Merkez Kütüphaneyi referans bir kaynak üssüne dönüştürdüklerini ifade eden Prof. Dr. Budak, “Bilgiye en hızlı ve kolay erişilen yerler üniversitelerin kütüphaneleridir. Kütüphanemizdeki kaynak sayısı bu anlamda çok güçlü hale geldi. Son 7 yılda veri tabanı sayımızı 62’den 141’e, elektronik kaynak sayımızı 226 binden 7 milyona, toplam kaynak sayımızı da 490 binden yaklaşık 8 milyona çıkardık. Üniversitemizde Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığımız bünyesinde ücretsiz açık erişimli dergilerde yayın desteği sağlıyoruz. Abonesi olduğumuz veri tabanları ile yapılan anlaşmalar sonrası açık erişimli dergilerde yayın yapmak istendiğinde makale işlem ücreti ödemeden akademisyenlerimiz yayın yapabilmektedir. Bu kapsamda son 2 yılda 143 yayın yapıldı ve 286 bin dolar destek sağlandı. Öğretim Elemanlarımızın SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayın yapmasını kolaylaştırmak adına 2020 yılında akademisyenlerimize sunduğumuz proofreading hizmetimizi 2025 yılında da devam ettireceğiz” dedi.

Son yedi yılda bilimsel yayın sayısında önemli ivme yakaladıklarını ifade eden Prof. Dr. Budak, “Son 7 yılda araştırma faaliyetlerine sağladığımız desteklerle yıllık yayın sayımızda ciddi bir artış söz konusu. 2017 yılında Üniversitemizin yıllık yayın sayısı bin 568 iken 2023 yılında bin 771 oldu. 2024 yılında yayın sayımız 2023 yılından da daha iyi durumda. Diğer bir önemli gelişme etki değeri yüksek olan dergilerdeki yayın sayımız. Üniversitemizde daha önceki yıllarda Q3-Q4 yayın oranı daha fazla iken bugün itibariyle yayınlarımızın yüzde 70’i Q1-Q2 dergilerde yayınlanmış durumda. Yıllık yayın sayısı ve etki değeri yüksek dergilerdeki yayın sayısındaki artış öğretim üyesi başına düşen yayın sayımızı da arttırmakta. 2022 yılında 0,48 olan öğretim elemanı başına düşen yayın sayımız bugün itibariyle 1,06’yı geçti” dedi.

“Proje ve patentte zirvedeyiz”

Ege Üniversitesinin TÜBİTAK başarılarının her geçen yıl artığını dile getiren Prof. Dr. Budak, “Üniversite olarak yayınlarda gösterdiğimiz performansı TÜBİTAK proje sayılarında da görüyoruz. TÜBİTAK nezdinde son 4 yılda proje başvuru ve kabul oranında Türkiye birincisiyiz. Son 7 yılda TÜBİTAK Proje sayısında 356’dan bin 319’a çıkarak yüzde 270 artış sağladık. Son 7 yılda BAP bütçemizi 10 milyondan 470 milyona çıkardık. Üniversitemizin 2016 yılında 8 olan patent başvuru sayısı bugün itibariyle 60 oldu. 2016 yılında 1 tescil bulunurken iken bugün itibariyle 30 patent tescili bulunmakta. Çıktı odaklı araştırma anlayışımız doğrultusunda patent başvurusunda Türkiye birincisi, patentlerin ticarileştirilmesinde Türkiye ikincisi olurken, patentlerin lisanslanmasında ise Türkiye üçüncüsü olarak yer aldık” dedi.

“EgeTeknopark’ı 1000 firmanın yer alacağı bir teknopark haline getiriyoruz”

Girişimciliğe ve araştırmaya sürekli önem verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizde bulunan TEKAUM, ARGEFAR gibi Uygulama Araştırma Merkezlerimizde yıllık geliri 10 milyondan 250 milyona çıkardık. Son 7 yılda toplam 1,5 Milyar TL araştırma bütçesine fon ayırdık. Ege Derin Teknoloji Fabrikamız 2024 yılında açıldı. Yüzde 100 üniversite sermayeli olan Ege Teknopark’ta 2017 yılında 45 firma bulunuyorken bugün 141 firmaya ulaşmış durumda. Son 7 yılda Ege Teknopark, 120 milyon dolar ihracat ve 3 Milyar 260 Milyon TL Türk ekonomisine katkı sağlıyor. Üniversitemizin kuruluşunun 70. Yılında Ege Teknopark’ı genişletiyoruz. 18 bin metrekare alana 1000 firmanın yer alabileceği bir teknopark haline getiriyoruz” dedi.

“Öğrenci odaklı çalışıyoruz”

Öğrenci odaklı çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Budak, “Üniversite olarak öğrencilerimizi evladımız olarak görüyor ve öğrenci odaklı çalışıyoruz. Bizim üniversitede var oluş sebebimiz öğrencilerimiz olduğunu bilerek 90’dan fazla öğrenci odaklı uygulamayı hayata geçirdik. Öğrenci topluluk sayımızı 51’den 93’e, üye sayısını da 8 binden 35 bine çıkardık. Yurt kapasitemizi 2 binden 14 bine yükselttik. Onların araştırma ekosistemi içerisine dahil olmaları adına her türlü desteği veriyoruz. Bunun sonucu olarak onlar da TEKNOFEST gibi önemli yarışmalardan ödüller kazanıyorlar. 166 engelli öğrenciyi bünyemizde barındırıyoruz. ‘Engelsiz Ege’ çalışmalarımız kapsamında üniversitemize pek çok bayrak ve nişan kazandırdık. İnternet sitemizi tamamen engelsiz hale getirdik. Öğrenci odaklılıkta yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Her bir akademik birimimizin belirlediğimiz öğrenci odaklılık kriterleri doğrultusunda dönemlik olarak değerlendirip puanlayarak ödüllendireceğiz” dedi.

Uluslararasılaşma vizonuna değinen Prof. Dr. Budak, “YÖK nezdinde uluslararasılaşma kapsamında pilot üniversite konumunda olan üniversitemizde 117 farklı ülkeden toplam 2 bin 638 uluslararası öğrencimize eğitim veriyoruz. Türk Yükseköğretiminde Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir üniversitenin bir başka üniversite ile ikili diploma programı yürütmesi şerefine nail olduk. Azerbaycan ile ziraat alanında ikili diplomamızı yürüttük ve ilk mezunlarımızı verdik. Özbekistan’daki ikili diploma programımızla kalite odaklı eğitim anlayışımızın meyvelerini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle üniversitemiz uluslararası sıralama kuruluşlarının tamamında yer alan altı üniversiteden birisi haline geldi” dedi.

“Dijital üniversite”

Çağın gereksinimleri doğrultusunda dijitalleşme çalışmaları yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Budak, “Üniversitemize kazandırdığımız öncü dijital uygulamalar ile akademik ve idari süreçleri, araştırma ve eğitim olanaklarını daha etkin, hızlı ve verimli hale getirdik. Akademik bilgi birikimi, teknik altyapı olgunluğu ve gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme girişimlerimiz ile Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu’nun kurucu üyesi olarak seçilen 8 üniversiteden biri olduk. Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesini kurduk. Ege Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Otonom Sistemler Teknikerliği, Oyun Geliştirme ve Programlama, Önyüz Yazılım Geliştirme Ön Lisans Programlarını açarak öğrencilerimize eğitim vermeye başladı. Kampüs tarafında 28 büyük ölçekli yazılımı hayata geçirdik. Hastane tarafından da 12 büyük ölçekli yazılımı hayata geçirdik” dedi.

Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs Projesini başarıyla sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Budak, “Kampüsümüzde 100 bin metrekare olan yeşil alan oranını son 6 yılda 600 bin metrekareye çıkardık. 2024 Greenmetric sıralamasında bin 477 üniversite arasında 88’inci sıraya yükseldik. Türkiye genelinde devlet üniversiteleri arasında 4’üncü sırada, Ege Bölgesi’nde ise 1’inci sırada yer alarak bölgenin en çevreci ve sürdürülebilir üniversitesi olduk. Boğaziçi çevre ödüllerinde Ege Üniversitesi “En Çevreci Üniversite” ödülüne layık görüldük. Kampüsümüz şuanda 2 binin üzerinde güneş enerjili led aydınlatma ile aydınlatmakta. Ancak sürdürülebilir kampüs vizyonumuzu daha da ileriye taşıyacak olan ve üniversitemizin enerji ihtiyacını en optimal seviyede kullanılmasını sağlayacak güneş enerjisi projesi ihalesini yaptık. 2025 yılında hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Sağlık eğitiminde referans merkezi”

EÜ’nün sağlık eğitiminde bir referans merkezi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Budak, “Tıp Fakültemiz TEPDAD tarafından 2026 yılına kadar akredite edilen 8 Tıp Fakültesi içerisinde yer alıyor. 2018 yılında 5 anabilim dalımızın uzmanlık eğitimi akreditasyonu bulunurken bugün itibariyle 25 anabilim dalımızın uzmanlık eğitimi akreditasyonu bulunmakta. Hastanemiz, 5 yılda puanını 56’dan 96’ya çıkararak A plus hastane statüsünü aldı. Hastanemizin 30 yıldır yenilenmeyen cihaz altyapısını son 7 yılda yaklaşık 868 Milyon TL’lik cihaz yatırımı yaparak yeniledik. Yıllardır bölgemizin ilk Diş Hekimliği Fakültesi olarak eğitim ve sağlık hizmetlerini sürdüren Diş Hekimliği Fakültemizin ameliyathanelere 25 Milyon TL’lik cihaz yatırımı yaparak açılışını gerçekleştirdik. Ameliyathanemizin hizmete girmesi ile Fakültemiz aynı zamanda ‘Ege Üniversitesi Diş Hastanesi’ unvanını aldı. Sağlık alanında Üniversitemize son 7 yılda devletimiz tarafından 1,5 Milyar TL destek sağlandı” dedi.

“Sağlık temalı üniversite”

“Sağlık temalı” bir üniversite konseptini belirlediklerini dile getiren Prof. Dr. Budak, “2019 yılından itibaren Ege Üniversitesini sağlık temalı ve öncü bir üniversite haline getirme sürecindeyiz. Son 5 yılda ortaya yeni bir anlayış ve vizyon koymaya çalışıyoruz. Ege Üniversitesi Ar-Ge Şurasında ortak akılla ortaya çıkan veriler ışığında Ege Üniversitesinin Sağlık teması etrafında Tarım, Gıda, Spor, Fen, Mühendislik, Sosyal Bilimlerle ortak bilimsel araştırmaya yöneliminin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu anlamda bizler de ‘İyi yaşamın merkezi İzmir, Sağlıklı Yaşamın öncüsü Ege Üniversitesi’ mottosu için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlık Temalı Üniversite vizyonumuz doğrultusunda Yükseköğretim Kurumlarına sağlık ve refahı destekleyen kampüslerin olmaları için ortak bir dil, ilke ve çerçeve sunan Okanagan Şartını 2025’in ilk aylarında imzalayarak Uluslararası Sağlığı Geliştiren Üniversite Ağı içerisinde yer alarak Ülkemizdeki koordinatör üniversite olarak yer alacağız” dedi.

“70. Kuruluş Yılı”

Ege Üniversitesinin kuruluşunun 70’inci yılı içerisinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Budak, “2024 yılını Ege Üniversitesine Vefa yılı olarak ilan etmiştik. 2025 yılını da ‘70. Kuruluş Yılı’ olarak ilan ediyoruz. Ege Üniversitesi artık vizyon yaratan örnek olan, dünyada rekabet gücü ve görünürlüğü yüksek, yeniliğe açık, kaliteli, istihdamı destekleyen, erişilebilir, kapsayıcı, dijitalleşmeyi ve uluslararasılaşmayı başarmış bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir. Bu vesile ile Üniversitemize verdikleri desteklerden ötürü bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Prof. Dr. Budak, “Söz ettiğimiz tüm başarılarımızı sizlerin katkılarıyla inşa ettik. Çatısı altında görev yaptığımız köklü üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği noktaya taşıma hedefiyle attığımız tüm adımlar, sizlerle daha da güçlenmektedir. Hedeflerimiz doğrultusunda gösterdiğiniz yüksek motivasyon ve kararlılık için senato üyelerimiz ve öğretim elemanlarımıza, idari personelimize ve burada olma sebebimiz olan öğrencilerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 70. Yılımızda da ortak başarılarımıza yenilerini eklemek ve üniversitemizi küresel çapta tanınır kılmak için aynı inançla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.