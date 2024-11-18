Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ’Kariyer Söyleşisi’ etkinliğinin konuğu oldu.

Okul Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilere ERÜ hakkında bilgi verdi. Kariyer planlaması hakkında öğrencilere tavsiyeler de bulunan Rektör Prof. Dr. Altun; "Gelişiminiz için zinde ve kariyer planlamasına sahip olunması gerekmektedir” dedi. Çalışma süreçlerinin önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere başarılar diledi. Konuşmasının ardından öğrencilerin merak ettiği soruları tek tek cevaplayan Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencileri YKS sonrası tercihlerinde ERÜ’ye davet etti.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Altun’a plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.