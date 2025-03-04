Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bugünkü iftarını öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle yaptı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, beraberinde Rektör Yardımcıları M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, Dr. Oktay Musa Kayırga ile birlikte öğrenci yemekhanesinde iftar yaptı.

Yemekhanede öğrencilerle birlikte tabldotta iftar menüsü alan Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile sohbet etti.

Tüm İslam Alemine hayırlı ramazanlar dileyen Rektör Prof. Dr. Altun, Ramazan ayı boyunca ERÜ’de hayırseverlerin katkıları ile her gün öğrencilere ücretsiz iftar yemeği verileceğini belirterek, hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.