Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şırnak Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şırnak Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Rektör Prof. Dr. Alkış’a rektörlük mazbatasını takdim ederek görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine tevdi edilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun gayret göstereceğini belirten Rektör Prof. Dr. Alkış, üniversite, Şırnak ve ülke adına faydalı çalışmalar yapacaklarını söyledi. Şırnak Üniversitesinin her alanda gelişmesi için girişimlerde bulunacaklarına da değinen Rektör Alkış, desteklerinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür etti.

Yeni dönemde yeni hedeflerle başarılı projeler gerçekleştireceklerini dile getiren Prof. Dr. Alkış, birlik ve beraberlik içerisinde Şırnak Üniversitesini, bölgesinde adından söz ettiren bir üniversite haline getirmek için durmadan çalışacaklarını kaydetti.