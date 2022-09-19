Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 19 Eylül Gaziler Günü münasebeti ile 1974’te Kıbrıs’ta gazi olan Hasan Bayık ile evinde bir araya geldi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 19 Eylül Gaziler Günü münasebeti ile 1974’te Kıbrıs’ta gazi olan Hasan Bayık ile evinde bir araya geldi.

Kıbrıs gazisi Hasan Bayık ile yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Alkış, kapılarının gazi ve şehit ailelerine her zaman açık olduğunu ifade etti. Alkış, “Bugün Kıbrıs’ta insanlar namaz kılabiliyorsa, ezanlar okunabiliyorsa sizin gibi gazi ve şehitlerimizin sayesindedir. Ülke olarak hepimiz siz değerli gazi ve şehit ailelerimize minnettarız” dedi.

Kıbrıs Gazisi Hasan Bayık da, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış’a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.