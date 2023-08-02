Karabük Üniversitesindeki rektörlük görevi sona eren Prof. Dr. Refik Polat, Vali Fuat Gürel’e veda ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın görevi devralmasının ardından Prof. Dr. Refik Polat, kentte bir dizi veda ziyaretleri yaptı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, eski rektör Polat’ı makamında kabul etti.

Gürel, nazik ziyaretinden, başarılı çalışmalarından ve üniversiteye kazandırdıklarından dolayı Prof. Dr. Refik Polat’a teşekkür ederek, yeni yaşamında başarı ve mutluluk temennisinde bulundu.