Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Zeynel Bey Medresesi ile Zeynel Beyin mezarının restore edileceğini söyledi.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Zeynel Bey Medresesi ile Zeynel Beyin mezarının restore edileceğini söyledi.

Rektörlük binasında gazetecilerle bir araya gelen Rektör Pakiş, "Zeynel Bey Medresesi’nin 16. yüzyıl Osmanlı eserlerinden olduğunu belirterek, “2005 ve 2006 yıllarında yapılan kazı ve temizlik çalışmalarında medresenin tamamı ortaya çıkarılmıştır. Medrese doğu-batı doğrultusunda düzgün olmayan dikdörtgen planlıdır. Yapının planı orta avlu ve bunu güney, batı ve kuzeyden çevreleyen 8 oda ve bir eyvandan oluşmaktadır. 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan Zeynel Bey Medresesi’nin teşhir-tanzim, aydınlatma ve restorasyon projesi hazırlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Zeynel Bey Medresesi Hakkari Üniversitesine restorasyonunun yapılması için tahsis edilmiştir. Veziri Azam ve Serdar-ı Ekrem Özdemiroğlu Osman Paşa 1585 tarihinde gerçekleştirilen Tebriz seferinde Tebriz Fatihi olarak anılır. Osman Paşa Zeynel Beyi ordu emrine alarak Tebriz ve civarının yanma ve tahribinin önlenmesi ve asayişin ihlal edilmemesi için görevlendirilerek öncü kuvvet olarak göndermiştir. Merent’te yapılan savaşta Zeynel Bey maiyetindeki bazı ağalarla şehit olmuşlardır. Merent’in ileri gelenleri Zeynel Bey’in naaşını oraya gömmüşlerdir. Tebriz’in fethinden sonra naaşı Çölemerik’e nakledilerek kendi yaptırdığı medrese avlusuna (1589) gömülmüştür. Medrese ile beraber Zeynel Beyin mezarı da restore edilecektir. Valimiz İdris Akbıyık ile Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu da bize bu konularda çok önemli destekler veriyor. Meydan Medresesi bugün müzeye dönüştürülmüş durumda ve halkımıza hizmet vermeye başladı. Medresenin bu yönüyle Hakkari’ye çok ciddi katkısı oldu. Zeynel Bey Medresesi de bir şekilde ayağa kaldırılabilirse, ilimiz açısından çok güzel olacaktır" şeklinde konuştu.