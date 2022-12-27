Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun’u makamında ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun’u makamında ziyaret etti.

Yarım saat süren ziyarette Rektör Özölçer, İl Müftüsü Durgun’a üniversite yayınevi tarafından basılan ‘Akademide Felsefe, Hikmet ve Din’ adlı kitabı hediye etti. 1 Kasım tarihinde Zonguldak İl Müftülüğü ve Üniversite arasında imzalanan protokol doğrultusunda yapılabilecek ortak faaliyetlere ilişkin bir süre görüşen Özölçer ve Durgun, işbirliği faaliyetlerinin hem kurumlar açısından hem de toplumsal bağlamda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bir süre önce Rektör Özölçer’i makamında ziyaret eden Müftü Aşır Durgun, Özölçer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti.