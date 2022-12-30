Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yayımladığı mesajla üniversite personelinin, öğrencilerin ve Zonguldaklıların yeni yılını kutladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yayımladığı mesajla üniversite personelinin, öğrencilerin ve Zonguldaklıların yeni yılını kutladı.

Rektör Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar ve yeni umutların habercisidir. Millet olarak kimi zaman üzüldüğümüz, kimi zaman ise sevindiğimiz ama her an kalbimizde sevgi ve beraberlik duygusunun çarptığı dopdolu bir yılı geride bıraktık. Şimdi ise yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız. 2023 yılının bolluk ve bereketin eksik olmadığı, sevgiyle dolu bir yıl olmasını diliyorum. Bu yeni yılın, huzura ve mutluluğa olan umudumuzun tazelendiği, milletimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun varlığını koruduğu, toplumsal huzurun katlanarak arttığı bir yıl olmasını diliyor, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personeli ile öğrencilerinin, Zonguldaklıların ve tüm milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.”