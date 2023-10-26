ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’ münasebetiyle, Üniversite Hastanesi servisinde yatan ve ayakta tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’ dolayısıyla Üniversite Hastanesi servisinde yatan ve ayakta tedavi gören hastaları ziyaret ederek gül takdim etti. Ziyarette Rektör Özölçer’e Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin eşlik etti. Hastalarla sohbet eden Rektör Özölçer, onlardan gelen talepleri dinledi.

Hastalar ise nazik ziyareti ve ilgilerinden dolayı Rektör Özölçer ve hastane yönetimine teşekkür etti. Hasta Haklarının önemine değinen Rektör Özölçer, “Kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve insan odaklı yaklaşımı benimsemek amacıyla her geçen gün kendini yenileyen Üniversite Hastanemiz, hasta hakları ile hastanın saygınlığının korunması, teşhis ve tedavinin her aşamasında hastanın aktif katılımı sağlanarak, onların kaliteli sağlık hizmeti alması ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda hareket etmektedir.” dedi.