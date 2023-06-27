Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurban Bayramının Türkiye ve İslam Alemine hayırlar getirmesi, rahmet ve bereketinin sıkıntılardan kurtuluşa vesîle olması temennisinde bulunan Rektör Özölçer, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Temennilerimizden biri de dünyada doğal afetler, açılık, savaş, terör, hastalalık vb. olumsuzluklarla mücadele eden insanlığın kurtuluşa ermesidir.

Bu duygu ve düşünlerle, başta aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, maden şehitlerimiz ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin aileleri olmak üzere; akademik ve idari personelimiz ve ailelerinin, sevgili öğrencilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.”