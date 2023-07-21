ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Özölçer’e, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Üniversite Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin ve Üniversite Hastaneleri Baş Müdürü İhsan Öztunç eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bektaş, Rektör Özölçer’le bir süre sohbet ederek, yapılabilecek işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Özölçer de misafirperverliğinden dolayı Bektaş’a teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi.