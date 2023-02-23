Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bugün incelemelerde bulunmak üzere Çaycuma Kampüsünü ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bugün incelemelerde bulunmak üzere Çaycuma Kampüsünü ziyaret etti.

TP-OTC tarafından kurulacak olan sondaj kulesi ve uygulama laboratuvarlarının hazırlık süreçlerini incelemek amacıyla gerçekleşen ziyarette, Rektör Özölçer’e TP-OTC Genel Müdür Yardımcıları Habil Öztürk ve Metin Oktay ile Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ve beraberlerindeki heyet eşlik etti.

Özölçer’in ilgili hazırlıklar hakkında zaman planlamasına ilişkin de bilgi aldığı ziyaret yaklaşık 2 saat sürdü.