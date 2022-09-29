Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bugün Farabi ve İbn-i Sina kampüslerinde bulunan bazı birimleri ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bugün Farabi ve İbn-i Sina kampüslerinde bulunan bazı birimleri ziyaret etti.

İlk ziyaretini Farabi kampüsü öğrenci yemekhanesine gerçekleştiren Özölçer, burada öğrencilerle sohbet ederek, yemekhane yemekleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Topluma hizmet üretme faaliyetlerinin Üniversitelerin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirten Rektörümüz Özölçer, hizmetin içeride başladığını söyleyerek, ‘önce öğrenci’ dedi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yemekhanede geçirdiği bir saatlik sürenin ardından yine Farabi kampüsünde bulunan Öğrenci Destek ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörlüğüne geçerek, yeni dönem hazırlıklarına ilişkin son durumu kontrol etti. Farabi Kampüsündeki son ziyaretini Tahir Karauğuz Konferans Salonuna yapan Özölçer, konferans salonunda yaklaşık 15 gün önce başlatılan yenile çalışmalarında gelinen son durumu analiz eti.

Saat 14.00’te Sağlık kampüsü olarak da anılan İbn-i Sina kampüsüne doğru hareket eden Özölçer, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun akademik kurul toplantısına katıldı. Rektör Özölçer’in açılış konuşmasını yaptığı kurul toplantısı, çeşitli sunumların ardından 30. Yıl pastası kesilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.