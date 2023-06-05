Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. ‘Çevreyi korumak yaşamı ve geleceği korumaktır’ diyen Özölçer, mesajında çevreyi korumanın ve güzelleştirmenin her bireyin temel sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Rektör Özölçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğal kaynakların giderek azalması, küresel ısınma, iklimlerin değişmesi gibi sorunlar, son yıllarda hem ülke hem de dünya gündemini meşgul eden en önemli konular arasına girmiştir. Hızla gelişen teknolojinin çevreye verdiği zararlar ve artan dünya nüfusunun doğal kaynakları tüketir hale gelmesi, doğal çevrenin korunması konusunu çok daha fazla ön plana çıkarmıştır. Bugün ve gelecek kuşaklar için insanca bir çevrenin geliştirilmesi; bütün insanların, toplulukların, girişimlerin ve kuruluşların birlikte sorumluluk yüklenmesini gerektirmektedir. Çevreyi korumak ve güzelleştirmek her bireyin üstlenmesi gereken temel sorumluluklarından birisidir. Bu sorumluluğu hissetmenin ve buna uygun davranmanın yolu ise çevre bilincine sahip olmaktan geçer. Biz de üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde bir yükseköğretim kurumu olarak çevre bilinci oluşturmayı ve çevreci politikaların sürdürülebilir kılınmasına katkı sunmayı öncelikli görevlerimiz arasına almakta, çevrenin gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması amacı ile öğrencilerimizle el ele vererek pek çok sosyal sorumluluk çalışmasını hayata geçirmekteyiz. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyor, bu duygu ve düşüncelerle çevre ve doğa farkındalığının arttığı, mavi ve yeşilin hakim olduğu doğal bir çevrede herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”