Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen kalite buluşması toplantısına katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen kalite buluşması toplantısına katıldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ikincisi düzenlenen kalite buluşmaları toplantısına ZBEÜ adına Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile birlikte Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Biçer katıldı. Toplantının ilk bölümünde bir sunum gerçekleştiren YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, kalite güvencesi ve akreditasyon alanında yürüttükleri çalışmalar ve Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) hakkında katılımcılara bilgi verdi. Türkiye Yükseköğretim sisteminde YÖKAK’ın kuruluşu sonrasında yaşanan gelişmeler ve atılan adımlar hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kar, konuşmasında gelecekte yürütülmesi planlanan çalışmalardan da söz etti.

‘Yükseköğretim Kurumlarının Dönüşüm Adaptasyonu Önemli’

Toplantının ikinci bölümünde ise Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni, “Değişim Yönetiminde Gelecek Senaryolarının Kullanımı” başlıklı bir sunum yaptı. Prof. Çepni sunumunda, üniversitelerde kalite güvencesi süreçlerinde gelecek senaryolarının kullanımı, yükseköğretim kurumlarının değişim ve dönüşüme adaptasyonu konularını ele aldı. Geleceğin giderek daha öngörülemez olayları beraberinde getirebileceğini ifade eden Prof. Çepni, yükseköğretim kurumlarının öngörülemez olaylar karşısında doğru kararlar almasının, uygulama becerisinin ve dönüşüm kabiliyetinin önemine vurgu yaptı. Türkiye’deki tüm üniversite rektörlerinin ve kalite koordinatörlerinin katılımıyla gerçekleşen ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı, katılımcıların öneri ve sorularının tartışılmasıyla sona erdi.