Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in düzenlediği programa katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in düzenlediği programa katıldı.

Farabi Kampüsündeki Konukevi’nde gerçekleşen kahvaltı programına Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Tuğba Akdal, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Soner Sözler, Öğrenci Konseyi Başkanı Doğukan Kilcioğlu ve yabancı öğrenci temsilcileri katıldı.

40 öğrenci temsilcisinin yer aldığı programda, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerin talep ve sorunlarını samimi bir sohbet ortamında Rektöre ileten temsilciler, Özölçer’e gösterdiği yakınlık ve ilgi için teşekkür etti.

Kahvaltının ardından öğrencilerle Konukevinin bahçesine geçen Rektör Özölçer, burada yapmış olduğu konuşmaya üniversitenin öğrenci dostu ve öğrencisiyle iletişime önem veren bir kurum olduğunu belirttiği sözlerle başladı.

Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri ihtiyaç duyulan donanımla yetiştirmenin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Rektör Özölçer, öğrencilere mezun olduktan sonra mesleklerini kendi ülkelerinde icra etmek konusunu önceliğe almalarını tavsiye etti. Her sorun ve talepte öğrencilerin kendilerine kolaylıkla ulaşabileceğini hatırlatan Özölçer, öğrencilerin talep ve beklentilerini dinledikten sonra tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yaklaşık 2 saat süren programın sonunda Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerle hem toplu hem de birebir fotoğraf çektirdi.