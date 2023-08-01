Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AVM’de kurulan tercih danışmanlığı standında aday öğrencilerle buluştu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite tercihi yapacak öğrencilere rehberlik etmek ve doğru tercih yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla Üniversite tarafından AVM’de kurulan tercih danışmanlığı standında aday öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti. Rektör Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesindeki bölüm, program, burs imkânları vb. konularda tercih danışmanlığı standını ziyaret eden aday öğrenciler ve ailelerine bilgi verdi.

Özölçer, ayrıca aday öğrencilere Batı Karadeniz’in en köklü ve en güçlü üniversitesi olan ZBEÜ’yü tercih etmeleri konusunda telkinde bulundu.

Tercih danışmanlığı standında ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Ulubeyli, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Gürbüz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Feray Çiçek, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Saniye Yayalar ve akademik-idari personel de kendi alanlarında aday öğrencilere rehberlik yaptı.

Aday öğrenciler, AVM ve Kdz. Ereğli’deki AVM’de kurulan stantları ziyaret ederek, 5 Ağustos’a kadar devam edecek olan tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabilecek.