ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Öğrenci Toplukları Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için öğrenci topluluklarının tanıtımlarının ve üye kayıtlarının yapılacağı "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı. Farabi Kampüsü Genç Ofis’te düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Servet Karasu, dekanlar akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Stantları tek gezerek öğrencilerle topluluklar hakkında bilgi alan Rektör Özölçer, onlardan gelen talepleri de değerlendirdi.

ZBEÜ’de 130’un üzerinde öğrenci topluluğu olduğunu dile getiren Rektör Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yönetimi olarak öğrencilerin hem eğitim hayatında hem de sosyal hayatta farklı beceriler kazanarak kendilerini geliştirmelerini ve topluma faydalı bireyler olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Tanıtım günleri 27 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.