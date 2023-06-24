Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, TÖMER tarafından düzenlenen ’Türkçe ve Türk Kültürü Tanıtımı Programı’na katılmak için üniversiteye gelen Kazakistanlı misafirlerle Cafe Akademi’de düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen ’Türkçe ve Türk Kültürü Tanıtım Programı’na katılmak için Üniversiteye gelen Kazakistanlı misafirlerimizle Cafe Akademi’de organize edilen öğle yemeğinde buluştu. Kendilerini üniversitede ağırlamaktan dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Özölçer, misafirlerle bir süre sohbet etti. Kazakistanlı misafirler de misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer’e ve TÖMER Müdürü Doçent Dr. Nuray 3.Karakaya’ya teşekkür etti.