Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, iftar yemeğinde Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

ZBEÜ Farabi Kampüsü’nde düzenlenen iftar programında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa İnan ile Hüseyin Onan, huzurevi sakinleri ve görevlileri yer aldı.

Programda konuşan Rektör Özölçer, baş tacı olarak nitelendirdiği büyüklerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Büyüklere gösterilmesi gereken saygı ve hürmetten bahsettiği konuşmasının ardından, edilen dua ile iftarlar açıldı.

İftardan sonra Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Rektör Özölçer, onların eski Ramazan sofralarıyla ilgili anılarını dinledi. Toplumsal değerler ve eski alışkanlıklar üzerine de konuşulduğu iftar yemeğinden büyük keyif aldığını dile getiren konuklar, Özölçer’e misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

İftar programı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.