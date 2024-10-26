Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tümgeneral Osman Alp’i makamında ağırladı.

BEUN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tümgeneral Osman Alp, Cumhuriyetin ilk üniversitesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Rektör Özölçer’e misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sundu. Konuğu Tümgeneral Osman Alp ile bir süre sohbet eden BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Ziyarette, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tümgeneral Osman Alp, Rektör Özölçer’e “Cumhuriyetin 100. Yılında Harita Genel Müdürlüğü” kitabını takdim etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de Tümgeneral Osman Alp’e Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yayınlarından çıkan “Türk Macar Dostluk Armağanı” adlı kitabı takdim etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve günün anısına binaen hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.