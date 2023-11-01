Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Diş Hekimliği Fakültesinin 2022-2023 akademik yılı akademik genel kurul toplantısına katıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Murat Koçak, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Sibel Koçak, Dekan Yardımcısı Profesör Dr. Baran Can Sağlam ve akademisyenler katıldı.

Toplantı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bodrumlu’nun 2022-2023 akademik yılında fakültede gerçekleştirilen ve gelecek dönemde yapılması planlanan faaliyetler hakkındaki bilgilendirme sunumuyla başladı. DUS başarı sıralamasında devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin 4. sırada yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Bodrumlu, bu başarıda payı olan öğretim üyelerinin bilimsel performansları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Rektör Özölçer, Diş Hekimliği Fakültesinin faaliyetlerinden memnuniyetini dile getirerek, imkânlar dâhilinde fakülteye her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Prof. Dr. Bodrumlu ise Rektör Özölçer’e teşekkürlerini sundu. Toplantının sonunda Rektör Özölçer, 2022-2023 akademik yılında yapmış oldukları yayınlardan dolayı Diş Hekimliği Fakültesi akademisyenlerine teşekkür belgesi takdim etti.