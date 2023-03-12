Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, geçtiğimiz hafta Kilimli ‘deki, bu hafta ise Gökçebey ilçesindeki depremzedeleri ziyaret etti.

Haftanın son ziyaretini Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi sonrası Zonguldak’ın Gökçebey ilçesine yerleşen ailelere yönelik gerçekleştiren Rektör Özölçer’e, Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan eşlik etti.

Deprem bölgesinden Gökçebey’deki akrabalarının yanına taşınan ailelerle bir araya gelen Özölçer, kendileriyle sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi. Depremzedelere istek ve taleplerini soran Rektör Özölçer, felaketin yaralarını birlik ve dayanışma içerisinde saracaklarını belirterek, herhangi bir ihtiyaç halinde kendisine telefon açmalarının yeterli olduğunu dile getirdi. Özölçer ayrıca üniversite olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyleyerek, bu konuda sistemli şekilde çalışmalarını sürdüren Zonguldak Valiliğine ve katkı sunan düğer tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Geldikleri günden beri her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren depremzedeler, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyerek teşekkürlerini iletti. Depremzedeleri ziyaretinin ardından Devrek ve Çaycuma kampüslerine hareket eden Rektör Özölçer, kampüslerde incelemelerde bulundu.