Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof Dr. Hakan Kutoğlu, Prof.Dr. Hakan Bakkal, Basın Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Tuğba Akdal ile birlikte Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti(ZGC)’ye iadeyi ziyarette bulundu. ZGC Başkanı Derya Akbıyık tarafından karşılanan Rektör Özölçer, üniversitenin çalışmalarını değerlendirdi.

Tıp fakültesi hastanesinin doğalgaz dönüşüm çalışmalarına dikkat çeken Rektör Özölçer, "24 saat çalışan bir tıp fakültesi sistemi olduğu için çok önemli bazı arızalar oluyordu. Kısa zamanda onu tamamlanacak. Hastanenin bu sıkıntısından kurtulmuş olacağız. Orada tabii devam eden aslında üç iş daha var. Sırada olan diyelim. Bir tanesi poliklinik inşaatı. 7 bin 600 metrekare kadar bir poliklinik yapma projemiz var. Daha önce de söylemiştik. Hastanemizden poliklinikler dışarı aldığımız zaman hastanemizde büyük bir rahatlık olacak ve hastanemizi bir üst seviyeye atlatabilmek için poliklinikler dışarı alıp içeride revizyon yapmayı planlıyoruz. Anjiyo da yapamadık oldu. Cihazımız birkaç hafta içerisinde inşallah gelmiş olacak. Ama diğer cihazımız çalışıyor. İki cihaz birlikte çalışacak. İhtiyacımızı gidermiş olacağız. 3 tane personel alıyoruz dedik. Kalp damar cerrahisine bypass ameliyatları yapar demek için. İnşallah onlarda bu ayın sonunda başlamış olacaklar. 1-2 ay içerisinde inşallah tam ne kadar sürer tahmin edemiyorum ama çünkü önemli bir şey. Onkolog ihtiyacı vardı. Valimizin devlet hastanesi başhekimimiz, İl Sağlık Müdürlüğü destekleriyle bir kişiyi aldık. Artık hastalarımız Ankara-İstanbul gibi yerlere gitmek zorunda kalmıyorlar" dedi.

Diğer fakültelerdeki eksiklikleri de gidermek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Öğrencilerimize ilk defa burs vermiştik. 450 civarında bir öğrenci sayısına ulaşmıştık. Bir kısmı yemek bursu bir kısmı para olmak üzere sonra bu şey olunca öğrenciler gelmeyince yine burslarını devam ettiriyoruz. Zaten zor durumda 2 bin 300-2 bin 400 kadar öğrencimiz deprem bölgesinde adres vermiş. Öğrenciler pek çoğu oranın çocuğu bunların yüzde 95’ine uğraşmış durumdayız. Yaklaşık 13 öğrencimiz vefat etti. Yani bu çevrede vefat eden öğrenci sayısı en çok olan üniversitelerden birisiyiz. Hepsine ulaştık orada olanlara bir şekilde yardım ediyoruz" diye konuştu.

Kdz. Ereğli’deki çalışmalara da değinen Rektör Özölçer, "İnşallah Ereğli’deki çalışmalar da tamamlanınca büyük bir rahatlık olacak. Diğer kampüs diğer binaları yapımı takdir edersiniz ki maliyet işi. Onlar yavaş yavaş. Biz de görüşüyoruz. İnşallah o bina tamamlanacak. İnşallah tamamlanırsa zaten bizim Ereğli’de öğrenci sayısını da rahatça artırmamız için hiçbir sebep yok. Şu anda devletimiz çok büyük bir imtihandan geçiyor Depremzedelere 650 bin konut yapılacak. Bu aradaki 11 ildeki zarar görmüş üniversiteler var. Onlara öncelik verilebilir. Ama Ereğli’ye de bina projemiz var. Merkez kampüse de bina projemiz var. Zaten bunlar devam ediyor" şeklinde konuştu.