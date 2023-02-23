Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, dijitalleşme sürecini hızlandırması beklenen yeni yazılım programlarını görüşmek üzere daire başkanlarıyla bir araya geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, dijitalleşme sürecini hızlandırması beklenen yeni yazılım programlarını görüşmek üzere daire başkanlarıyla bir araya geldi.

sonra Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun da yer aldığı toplantının ana gündemi, kalite ve akreditasyon sürecinde tüm birimlerin faaliyetlerini kayıt altına almasını ve gerçekleştirdikleri stratejik planları kanıtlayacak belgeler biriktirebilmesini kolaylaştıracak bir arayüz programının geliştirilmesi üzerine oldu. Sayısal verilerin biriktirilmesi sürecini düzenli hale getirmesi beklenen iki program tanıtımının yapıldığı toplantıda daire başkanlarının da görüşünü alan Özölçer, her iki programın da pozitif ve negatif yönlerini değerlendirdi.

Zonguldak Teknopark Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ve Veri Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şenol Alan tarafından tanıtılan arayüz programları üzerinde bazı revizyonlar isteyen Rektör Özölçer, “Üniversitelerde faaliyetlerin yapılması kadar belgelendirilerek düzenli bir şekilde kayıt altına alınması da önemlidir. Özellikle kalite ve akreditasyon süreci için bu kaçınılmaz şekilde zorunludur” dedi. Birimlerden bu konuda gereken hassasiyeti beklediğini dile getiren Özölçer, toplantıyı sonraki haftalara erteledi.

Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.