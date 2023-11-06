ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Çaycuma Kampüsüne ziyarette bulunarak öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu ile birlikte Çaycuma kampüsüne ziyarette bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin dersine misafir olan Rektör Özölçer, onların istek ve taleplerini dinledi. Öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını dile getiren Rektör Özölçer, “Öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Her birini kendi evladımız olarak görüyoruz. Dolaysıyla her fırsatta onlarla bir araya gelip istek ve taleplerini dinliyoruz.” dedi.